Koronavīruss: 36 uz Franciju evakuētajiem cilvēkiem konstatēti simptomi

Kopumā Francijā ar otro evakuācijas avioreisu no Uhaņas Ķīnā, kas tiek uzskatīta par infekcijas epicentru, nogādāti 254 cilvēki.

Otrajā evakuācijas reisā bija 56 francūži, kā arī vairāk nekā 30 citu valstu pilsoņi, no kuriem vairums ir eiropieši.

Daļa no viņiem tiks ievietota 14 dienas ilgā karantīnā, bet citiem, ja tiem netiks konstatēti inficēšanās simptomi, tiks ļauts atgriezties savās valstīs, pavēstījis Francijas ārlietu ministrs Žans Īvs Ledriāns.

Savukārt aģentūra "Belga" ziņo, ka tūlīt pēc ierašanās no Istras militārajā lidlaukā netālu no Briseles izolēti deviņi Beļģijas pilsoņi un trīs viņu partneri, kā arī 15 nīderlandieši un divi to partneri ķīnieši.