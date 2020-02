Latvijai godalgas Kanādas ledus skulptūru festivālos

No 22. līdz 24. janvārim Kanādas pilsētā Edmontonā norisinājās 17. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls Ice on Whyte, kurā ar panākumiem startēja ar Latvijas tēlnieku komanda Kārlis Īle un Maija Puncule. Mākslinieki konkursa laikā radīja vairāk kā trīs metrus augstu skulptūru “Lietus”, tajā attēlojot stilizētas sievietes tēlu ar lietussargu. Žūrijas vērtējumā darbs ieguva 2. vietu, savukārt konkursa mākslinieki to novērtēja, kā vislabāko, rezultātā iegūstot mākslinieku atzinības balvu.