"Tribes of the City" albums "Rust and Gold" nonāk IMPALA nominācijā

"Tribes of the City", kas pēc ilgāka pārtraukuma pagājušogad ir izdevusi albumu “Rust and Gold”, nebeidz gūt panākumus. Iekļūšana IMPALA nominācijā ir vērtējama, kā īpaši nozīmīgs solis grupas darbībā. Pērn grupas albums tika atzīts par gada labāko ierakstu Latvijā, saņemot pašmāju “Austras balvu”. Februārī Latvijas ierakstu gada balvas “Zelta mikrofons” nomināciju paziņošanas pasākumā albums saņēma balvu par labāko dizainu, ko ir veidojusi grupas soliste Ksenija Sundejeva. Tāpat “Rust and Gold” ir izvirzīts nominācijā “labākais alternatīvās vai indie mūzikas albums”. Albumu “Rust and gold” grupa ir izdevusi 2019. gada vasaras beigās un tas ir pieejams vinila plates formātā, kā arī straumēšanas platformās.