Šimpanzes ar šautriņām jeb kā top politiskās prognozes

Un tā bija taisnība. Tetloks bija pirmais, kurš mēģināja zinātniski izpētīt, cik daudz patiesības ir ekspertu prognozēs par gaidāmajiem politiskajiem un ekonomiskajiem notikumiem. Viņš sapulcināja lielu ekspertu grupu - akadēmiķus, politisko notikumu komentētājus un tamlīdzīgi - un lika viņiem iesniegt tūkstošiem prognožu par ekonomiku, akciju cenām, vēlēšanu rezultātiem, militārajiem konfliktiem un citiem aktuāliem notikumiem laika posmā no 1984. līdz 2004.gadam.

Kad problēma bija apzināta, pienāca laiks meklēt risinājumu. Kopš 2011.gada Tetloks vada ASV izlūkošanas nozares atbalstītu projektu, kurā no pensionāriem, mājsaimniecēm un slimības dēļ strādāt nespējīgiem profesoriem izveidoti jau vairāki simti superprognozētāju. Savā grāmatā Superforecasting: The Art & Science of Prediction viņš izklāsta, kāds domāšanas veids piemīt šķietami parastajiem cilvēkiem, kuri gaidāmos notikumus spēj prognozēt pat par 60% labāk nekā eksperti un nereti pārspēj izlūkus, kuriem ir pieeja slepenai informācijai.