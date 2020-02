Iepazīsti "Supernovas 2020" finālistus

Dzimusi un augusi Rīgā, Seleste par sev tuvu un mīļu pilsētu sauc arī Liepāju, no kurienes nāk viņas ģimene. “Šovā piedalos, lai gūtu pieredzi, parādītu savu mūziku un kļūtu atvērtāka. Man nav svarīga uzvara, un varbūt tāpēc esmu to pelnījusi?” Seleste ir mācījusies mūzikas skolas kora klasē, taču dziedātprasmi galvenokārt apguvusi pašmācības ceļā. Mūzikas skolā mācījusies klavierspēli, savukārt brīvajā laikā šobrīd apgūst ģitārspēli. Jaunajai izpildītājai nav iepriekšējas skatuves pieredzes. Par savu lielāko līdzšinējo sasniegumu viņa sauc dziesmas "Like Me" sarakstīšanu un iekļūšanu “Supernovas 2020” finālā.