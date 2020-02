Valsts policija aizturējusi vīrieti par vismaz desmit zādzībām no mājokļiem Rīgas reģionā

Tās laikā tika noskaidrots, ka aizturētais vīrietis veicis vairāk nekā desmit zādzības no mājokļiem pēdējo divu mēnešu laikā. Policija šobrīd turpina apzināt zādzībās cietušos un aicina tos atsaukties, zvanot uz tālruņa numuriem 29568318, 67086932 vai vēršoties tuvākajā policijas iecirknī.

Pagājušajā nedēļā, 30.janvārī, likumsargi par zādzību no mājokļa aizturēja kādu 1993.gadā dzimušu vīrieti. Izmeklēšanas laikā policisti noskaidroja, ka garnadzis svešos mājokļos pārsvarā bija iekļuvis dienas laikā, ar akmeni izsitot pirmā stāva logus un nozogot dažādas vērtīgas mantas - juvelierizstrādājumus, naudu u.c. Tāpat noskaidrots, ka vīrietis nozagtās mantas pārdevis individuāliem uzpircējiem un lombardiem. Daļu no tām policisti ir atguvuši un aicina atsaukties to likumīgos īpašniekus (skatīt attēlus).