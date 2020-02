Kolorītais ģitārists Vess Borlends ar grupu "Limp Bizkit" jau drīzumā Rīgā

28. februārī “Arēnā Rīga” būs iespējams baudīt iespaidīgu grupas "Limp Bizkit" šovu un līdz ar to arī neatkārtojamā Vesa Borlenda ģitārspēles meistarību, izpildot superhitus – "Nookie", "Break Stuff", "Take a Look Around", "My Generation", "Rollin'”, "My Way”, "Behind Blue Eyes", “Lightz”, “Gold Cobra”, “Lonely World” un citus.