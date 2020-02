Rīgā uzstāsies britu grupa "Foals"

Vairāki vadošie mūzikas mediji, tostarp “NME” un “Q” ir atzinuši "Foals" par labāko šobrīd koncertējošo grupu pasaulē. Par to šodien oficiāli paziņoja pati grupa un tās līderis Janis Filipakiss (Yannis Philippakis). Šis nozīmīgs koncerts Rīgā ir daļa no “Foals” koncertturnejas ar nosaukumu "Everything Not Saved Will Be Lost".

Koncertu Rīgā rīko mūzikas aģentūra “8 Days A Week”, kas līdz šim ir lutinājusi kaimiņvalsts iedzīvotājus ar tādām aktuālām slavenībām, kā "Franz Ferdinand", "Fever Ray", Konans Mokasīns, "The Cinematic Orchestra", "BadBadNotGood", "Chromatics", "Unknown Mortal Orchestra" un citiem. Šogad aģentūra sola iepriecināt klausītājus ar "Bon Iver", Maiklu Kivanuku, "Caribou", "Of Monsters and Men" un daudziem citiem.

Koncerta biļetes jau ir nonākušas pārdošanā. Tās ir pieejamas "Biļešu servisa" kasēs un www.bilesuserviss.lv. Pirmās biļetes nopērkamas ar atlaidi, tiesa, lai to saņemtu, ir nepieciešams īpašs kods. To ir iespējams saņemt, aizsūtot jebkāda satura ziņu koncerta rīkotājiem “8 Days A Week” mājaslapā www.8dw.lt. Pieejamo kodu skaits ir ierobežots.

Pagājušogad izdotais dubultalbums "Everything Not Saved Will Be Lost" tika nominēts "Mercury" balvai.

Foals solists - grieķu izcelsmes jauneklis Janis Filipakiss (Yannis Philippakis) FOTO: Ekrānuzņēmums

Grupas galvenais dzinējspēks ir vokālists Janis Filipakiss, kurā plosās afrikāņu un grieķu asinis. Viņš neslēpj, ka izbauda būšanu uz skatuves, un trako priekšnesumu laikā tā, it kā tā būtu viņa pēdējā uzstāšanās reize. Viņš nekad nelaiž garām arī iespēju “ienirt” skatītājos, lai dalītos ar tiem ne tikai skaņās, bet arī pieskārienos un sviedros, un nav ieteicams mēģināt stāties viņam ceļā, kā tas notika kādā no koncertiem, kur solists gandrīz sakāvās ar skatuves apsargu. Enerģijas apmaiņa ar faniem Foals ir svēta lieta.

Lai arī šobrīd Foals lielākoties spēlē tūkstošiem, viņi joprojām spēj uzturēt īpašas attiecības ar saviem klausītājiem. Par laimi, grupas uzstāšanās Rīgā notiks “Palladium” koncertzālē, kur grupas priekšnesumu varēs baudīt īpaši intīmā atmosfērā, tomēr jāņem vērā, ka pārdošanā nonāks limitēts biļešu skaits, ko ietekmē arī koncertzāles ietilpība.