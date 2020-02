Dienvidāfrika izdod orderi eksprezidenta Zumas aizturēšanai

Zumas advokāts iesniedza tiesai slimības lapu no militārās slimnīcas, taču tiesnesis apšaubīja tās autentiskumu un to, vai dokumentu vispār izrakstījis ārsts.

Zuma, kas ieņēma prezidenta amatu no 2009.gada līdz 2018.gadam, ir apsūdzēts korupcijā, naudas atmazgāšanā, krāpšanā un reketā.

Prokuratūra apgalvo, ka eksprezidents 1999.gadā pieņēmis desmitiem tūkstošiem eiro lielu kukuli no Francijas uzņēmuma "Thales", lai pasargātu to no izmeklēšanas par kādu darījumu.