Valdība akceptē atteikšanos no OCTA militārajai tehnikai

Aizsardzības ministrija (AM) uzsver, ka jau tagad speciālā militārā tehnika ir izdalīta kā atsevišķs transportlīdzekļu veids. Ceļu satiksmes likums nosaka, ka speciālā militārā tehnika ir bruņutehnika, inženiertehnika un cita speciāla pašgājēja tehnika ar iekšdedzes motoru, ja tā nav būvēta uz automobiļa bāzes un pēc konstrukcijas ir paredzēta izmantošanai mācību kaujās un kaujas apstākļos. NBS paši reģistrē speciālo militāro tehniku un veic tās tehnisko kontroli.

Rīkojot iepirkumu par apdrošināšanas iegādi no 2018.gada, tikai viena apdrošināšanas sabiedrība piekritusi veikt apdrošināšanu speciālajai militārajai tehnikai. Ņemot vērā apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu, konkurences trūkumu un to, ka tiek apdrošināta speciālā militārā tehnika, apdrošināšanas polises cena esot pieaugusi vidēji simts reizes, vēsta AM. Speciālās militārās tehnikas apdrošināšanas iegādei 2018.gadā tika piešķirti 142 000 eiro, savukārt 2019.gadā - jau 300 000 eiro, jau audzis tehnikas vienību skaits.