"Supernovas" fināliste Annna gūst atzinību Nīderlandē

Pērn par hitu Latvijā kļuva jaunās dziedātājas pirmais singls "The One That Got Away". Savukārt otrais singls "Stardom/Hater" uzvarēja Nīderlandes deju mūzikas konferences "Amsterdam Dance Event" prestižajā konkursā "Demolition". Latvijā Annna pirmoreiz uzstājās pērn vasarā, kad Siguldas pilsdrupās bija iesildošā māksliniece labi apmeklētajā amerikāņu dziedātājas LP koncertā.