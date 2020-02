Zakatistovs: Parādījušās intrigas "KPV LV" "stumt ārā no valdības"

Politiķis atzina, ka šādas runas aktivizējušās pēc "KPV LV" bijušā līdera Artusa Kaimiņa attālināšanās no partijas, kas esot notikusi, jo Kaimiņam aplami gribējies uz partiju attiecināt vārdu "mana", bet uz partiju nevarot skatīties no pozīcijas "mans", par ko tad Kaimiņš esot apvainojies, sabrukušas viņa ilūzijas par savu varenību u.tml., situāciju raksturoja Zakatistovs.

Taujāts, vai "KPV LV" prasīs, lai Kaimiņš pēc aiziešanas no partijas noliek deputāta mandātu, Zakatistovs sacīja - lai arī šāds uzstādījums priekšvēlēšanu laikā no paša Kaimiņa bijis, partija to no viņa neprasīs.