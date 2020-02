Tapusi māksliniekam, teorētiķim un mākslas kritiķim Jurim Soikanam veltīta izstāde

Latgales vēstniecībā skatāmajā izstādē “Juris Soikans. Maģiskais reālisms” būs sakopoti mākslas darbi un arhīva liecības no LU Akadēmiskā bibliotēkas, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas, kā arī viņa meitas privātkolekcijas. Svinīgā izstādes atklāšana notiks 23. februārī plkst. 14.00, īsi pirms Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 2019“ ceremonijas, kuras scenogrāfiju caurvīs tieši mākslinieka darbi. J. Soikanam veltītā izstāde no 23. februāra līdz 23. martam būs aplūkojama koncertzāles divos stāvos no otrdienas līdz svētdienai no 12.00 līdz 22.00, bet pirmdienās no 12.00 līdz 18.00, izstādes apmeklējums ikvienam interesentam ir bezmaksas.