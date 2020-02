Atgriežas etiķetes un gardēžu šovs “8 naži un gardēdis”

Producente Sandija Miezīte atzīst, ka šis ir viens no veiksmīgākajiem producentu kompānijas “Brīvdienas” projektiem, kurš pie skatītājiem dodas jau ar trešo sezonu: “Šie raidījumi ir lieliska sintēze no dažādām lietām, kas patīk televīzijas skatītājiem – te ir gan kulinārija, gan viesmīlība un pat kadri, kas filmēti ar slēpto kameru. Man prieks, ka šajā sezonā bez tādiem sabiedrībā labi zināmiem vārdiem kā Raimonds Zommers, Liene Zemīte un Endijs Bērziņš, piedalās arī uzņēmēji no reģioniem un restorāni, kas piedāvā veģetāras vai pavisam eksotiskas maltītes. Īpašs prieks man ir par Kamalu Basinu – indieti un indiešu restorāna “Wok n Kurry” īpašnieku. Šajā projektā piedalās drosmīgi ēdināšanas uzņēmumi, kas ir gatavi tam, ka viņus vērtē. Tas apliecina ne tikai viņu drosmi, bet arī pārliecību, ka viņi saviem apmeklētājiem galdā ceļ vislabāko, garšīgāko un kvalitatīvāko maltīti. Tāpēc noteikti aicinu ikvienu šova skatītāju ne tikai sekot restorānu kaujām TV ekrānos, bet arī pašiem ieturēt maltīti šajos restorānos, jo katrā no tiem būs iespējams baudīt ko pārsteidzošu!”

Katrā no šova “8 naži un gardēdis” sērijām astoņi Latvijā iecienītu restorānu īpašnieki dosies viens pie otra ciemos, lai baudītu un vērtētu trīs ēdienus no ēdienkartes. Tāpat uz restorānu dosies un to vērtēs slepenais viesis jeb gardēdis –slavenība, kura ar grima mākslinieku palīdzību, tiks pārvērsta līdz nepazīšanai. Vai astoņiem nažiem servētā maltīte būs tikpat augstā līmenī, kāda tiks pasniegta gardēdim? Vai porcijas būs tikpat lielas un apkalpošana tikpat viesmīlīga? Bet kā restorāna darbinieki reaģēs uz gardēža provokācijām un cik veiksmīgi tiks galā ar neierastām situācijām? Turklāt to, kura no slavenībām viesojusies restorānā, šova dalībnieki uzzinās tikai finālā, kad netrūks nedz šokējošas atklāsmes, nedz smieklu pilni mirkļi.