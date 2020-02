Ugunsdzēsēju depo vai Holivudas filmu ļaundaru ala: unikāls depo Itālijā

Pēc tam, kad kāds portālā "Reddit" pasmējās par austriešu arhitektu biroja "Bermeisterwolf Architekten" radīto ugunsdzēsēju depo Itālijā, savdabīgā celtne guva atkārtotu slavas mirkli. Tomēr, lai cik amizanti neizskatītos celtne, arhitekti to apzināti iebūvējuši kalna alā.

Itālijas ziemeļos, kur lielu daļu no teritorijas klāj klani un grēdas, piemērotu vietu ēku būvniecībai atrast ir grūti, turklāt šos retos līdzenumus ir kompakti jāapvieno arī ar lauksaimniecībai paredzētajiem laukiem. Lai nevajadzētu tērēt vērtīgos zemes pleķus ugunsdzēsēju vajadzībām, operatīvā dienesta depo iebūvēts kalna grēdā. Šī patiešām ir netradicionāla arhitektūras pieeja, tādēļ neparastais risinājums ir guvis plašu atsaucību gan no vietējo puses, gan no ārzemju arhitektu un tūristu puses.