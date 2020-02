Notikušā "Brexit" ietekme uz diskusiju par Skotijas neatkarību

Savukārt vairāku ES valstu ārlietu ministri toreiz uzsvēra, ka Skotijai pēc neatkarības pasludināšanas nāksies visu iestāšanās procesu iziet no paša sākuma, tādējādi metot ēnu uz Skotijas valdības plānu neatkarības gadījumā turpināt būt par ES dalībvalsti.

Tomēr viņš uzsvēra, ka pieteikums par dalību ES, kas balstīs uz ES līguma 49.pantu, no Lielbritānijas teritorijas tikšot vērtēts pozitīvi.

Jautāts vai ar to viņš domā pieteikumu no Lielbritānijas daļas, vai arī no Lielbritānijas kā vienotas valsts, Latvijas ārlietu ministrs atbildēja: “Es ļaušu jums pašiem izlemt”.