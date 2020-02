Sirds veselības skaitļi, kam jāpievērš uzmanība": pulss, holesterīns, glikoze...

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums liecina, ka 12% sieviešu smēķē (teju 18% sieviešu vecumā no 35 līdz 44 gadiem, 10% vecumā no 15 līdz 24 gadiem). Saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījumu 40% sieviešu ir arteriāla hipertensija, 78% sieviešu ir paaugstināts holesterīna līmenis, 25% paaugstināts cukura līmenis asinīs un teju 33% ir ar aptaukošanos (ĶMI (ķermeņa masas indekss) virs 30).

Kustības Go Red For Women vēstnese Latvijā, kardioloģe Iveta Mintāle: "Nereti sievietes par sirds slimībām uzzina novēloti, jo pazīmes var nebūt tipiskas - neraksturīgs nogurums, miega traucējumi, elpas trūkums, gremošanas traucējumi, vājums, sirdsklauves, smaguma sajūta rokās. Taču patiesībā šie var būt pirmie vēstneši, kad negaidot, jāgriežas pie ārsta. Labā ziņa ir tāda, ka ļoti daudzus sirds slimību riska faktorus varam novērst pašas un attālināt slimības attīstību, atsakoties no kaitīgiem ieradumiem, regulāri un ar prieku kustoties, veselīgi ēdot un pārbaudot savus veselības rādītājus. Dāmas, mēs esam tā vērtas, lai pasniegtu sev ik dienu nenovērtājamas balvas - veselību, labu garastāvokli un brīnišķīgu izskatu!"