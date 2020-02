Šveicē notiek referendums par homofobijas kriminalizēšanu

Atšķirībā no citām diskriminācijas formām, kas saistītas ar rasi un dzimumu, homofobijas izraisīta diskriminācija Šveicē nav pasludināta par pretlikumīgu federālā līmenī.

Lai gan Šveicē lielākoties vērojama toleranta attieksme pret homoseksuālām attiecībām, Šveice atpaliek no savām kaimiņvalstīm, kad runa ir par geju un lesbiešu tiesisko aizsardzību.

Homofobijas aizlieguma atbalstītāji norāda, ka, pat ja valstī homoseksuālas attiecības tiek akceptētas, to neatzīšana likuma priekšā rada kauna sajūtu un dažos gadījumos var novest cilvēku pie pašnāvības, kas sevišķi vērojams jaunāku cilvēku vidū.

Organizācija "No to Special Rights!" iestājas pret to, apgalvojot, ka homoseksuāļu kopienai nav nepieciešama īpaša aizsardzība.