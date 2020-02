Iesprostoti jūrās un ostās jeb kā koronavīruss savā kontrolē pārņem kravu pārvadājumus

Kā vēsta CNN, kravas transporta kompānijas, kas no Ķīnas uz visu pārējo pasauli piegādā dažāda veida produktus, paziņojušas, ka koronavīrusa dēļ samazināts kuģu skaits, kas pārvadās preces. Kuģu skaita samazinājums draud globālā līmenī radīt preču piegādes iztrūkumus.

Aptuveni 80% no visām pasaulē saražotajām precēm tiek pārvadātas pa jūru, un Ķīna ir mājvieta septiņām no desmit noslogotākajām ostām pasaulē. Tā liecina Apvienoto Nāciju organizācijas Tirdzniecības attīstības departamenta dati. Netālu esošajās Singapūrā un Dienvidkorejā ir pārējās trīs ostas, kas atrodamas aizņemtāko ostu TOP 10.

“Pasaulē nozīmīgākā eksporta mezgla slēgšana ietekmē kravas kuģu satiksmi visā pasaulē, it īpaši Āzijā. Līdz ar to smagi ir ietekmēta preču eksportēšana no Āzijas valstīm,” sacīja galvenais Starptautiskās kuģošanas asociācijas BIMCO analītiķis Pīters Sands. Viņš norādīja, ka “kuģu satiksmes apturēšana ietekmēs daudzas industrijas un mazinās pieprasījumu pēc konteinerkuģu transporta”.