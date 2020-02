Bertāns savu PRO drifta karjeru sāk ar tandēmu pret pasaules labāko drifteri

Nikolasam Bertānam, 14 gadus vecajam PRO drifterim no Latvijas, šīs bija pirmās PRO klases sacensības kopā ar ļoti slaveniem un zināmiem drifteriem no visas pasaules. Ierodoties Omānā, mašīnas pārbaude bija pirmais, kas sportistam kopā ar komandu bija jāpaveic, jo drifta auto no Latvijas devās ceļā ar kuģi. Tā jau kopš novembra atradās jūrā, tāpēc tehniskā apskate bija vairāk kā nepieciešama. Mašīnai viss bija kārtība, sīki uzlabojumi, atjauninājumi, un Nikolass bija gatavs startam.