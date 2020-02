LIZDA: Briselē nepieciešams Latvijas zinātnes vēstnieks

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga pauda cerību, ka kopīgiem spēkiem izdosies panākt no valsts budžeta apmaksātu Latvijas zinātnes vēstnieka amatu Briselē.

"Vairākos EK starpsemestra ziņojumos par Latviju norādīts, ka mūsu valstī maz iegulda pētniecībā un attīstībā, kā arī to, ka Latvijas ieguldījumi pētniecībai un attīstībai ir vieni no zemākajiem starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm," pauda Meisters. Viņš uzsvēra, ka pētniecības finansējums pilnībā ir atkarīgs no ES fondiem.