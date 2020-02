Konkursa "Supernova 2020" fināls jau sestdien

Par "Supernova 2020" uzvarētāju kļūs tas konkursa dalībnieks, kurš balsošanas laikā būs ieguvis vislielāko balsu skaitu. Skatītāju telefonbalsošana un SMS balsošana, kā arī balsojums tiešsaistē konkursa mājas lapā sāksies pēc pēdējās fināla dziesmas izskanēšanas un ilgs vismaz desmit minūtes. No viena tālruņa numura par vienu dalībnieku, zvanot un sūtot SMS, būs atļauts nobalsot tikai vienu reizi jeb viens zvans un viena īsziņa no viena numura. Savukārt, balsojot internetā, no vienas IP adreses par vienu dalībnieku varēs nobalsot ne vairāk kā piecas reizes.