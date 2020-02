Gerūta Griniūte: "Lietuvai no Latvijas būtu ko pamācīties"

Latviju žūrijā pārstāvēs “Radio SWH” programmu producents un mūziķis Artis Dvarionas, kurš konkursa “Supernova” žūrijā ir otro gadu. Viņš labi pārzina dziesmas tapšanas ceļu – no idejas līdz klausītāju un kritiķu novērtētam hitam. Radio jomā Artis strādā jau 25 gadus, producējot un vadot raidījumus, kā arī populārāko dziesmu topus. Viņa pārziņā ir arī radio rotācijā iekļaujamo dziesmu izvēle. Kā dziesmu autors, vokālists un menedžeris vienā no savulaik pašmāju alternatīvā roka redzamākajām grupām “R.A.P.” Artis Dvarionas ir saņēmis vairākas Mūzikas ierakstu Gada balvas.

“Es vienmēr jūtos īpaši, šķērsojot to iedomāto līniju, kas šķir mūsu valstis, jo manī mīt dziļa apbrīna par Baltijas valstu mantojumu. Esot daļa no konkursa “Supernova” žūrijas, es piedzīvoju to, kā popkultūra kļūst daļu no kultūras vēstures. Esmu patīkami satraukta un nevaru vien sagaidīt brīdi, kad atklāšu, kāds ir Latvijas skanējums šogad,” saka Mārja Merivo-Parro.