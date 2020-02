Pērn KNAB saņēmis tiesiskās palīdzības lūgumus arī no Mongolijas un Peru

Pērn birojā izpildei saņemti 53 ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumi no Francijas, ASV, Maltas, Ukrainas, Kazahstānas, Peru, Lielbritānija, Polijas, Krievijas, Vācijas, Spānijas, Mongolijas un Nīderlandes.

Vairums no ienākošajiem tiesiskās palīdzības lūgumiem saņemti no valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības.

Lai nodrošinātu pierādījumu iegūšanu un nostiprināšanu KNAB lietvedībā esošajos kriminālprocesos, pērn biroja amatpersonas sagatavoja 19 tiesiskās palīdzības lūgumus nosūtīšanai uz ārvalstīm. Lielākā daļa no tiesiskās palīdzības lūgumiem sagatavoti nosūtīšanai Eiropas Savienības valstīm.

KNAB vadība šonedēļ Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā atzina, ka viens no galvenajām problēmām krimināllietu virzības ātrumā ir kavēšanās ar atbildēm uz tiesiskās palīdzības lūgumiem. Ir gadījumi, kad KNAB no ārvalstu kolēģiem gaidot atbildes gadu un ilgāk.

"Operatīvās darbības ir valsts noslēpums, līdz ar to KNAB nevar sniegt komentārus par to, kādi tiesiskās palīdzības lūgumi tiek saņemti operatīvo darbību ietvaros. Savukārt saistībā ar izmeklēšanas darbību veikšanu visbiežāk tiek pieprasītas ziņas no kredītiestādēm, tiek saņemti lūgumi veikt kratīšanas un personu pratināšanas," pērn norādīja birojā.