Viss, kas jums ir jāzina par 2020. gada "Oskara" ceremoniju

Grēta Gerviga ("Little Women"), Lulu Vanga "(The Farewell"), Melina Matsukasa ("Queen and Slim"), Mariela Helere ("A Beautiful Day in the Neighborhood"), Selīne Sjama ("Fire Lady Portrait of Fire") un Lorīna Skafaria (Hustlers) – tās ir tikai dažas režisores, kuras šogad tika izslēgtas no cīņas. Kaut arī vairākas filmas, kuras radīja sievietes, tika izceltas citās kategorijās, piemēram, "The Farewell", kas ieguva Golden Globe balvu par aktrises Akvafinas (Awkwafinas) tēlojumu, nesaņēma nevienu "Oskara" nomināciju.

Dženifera Lopesa (Jennifer Lopez), kas apžilbināja skatītājus kā striptīzkluba dejotāja, arīdzan nesaņēma nevienu nomināciju.

Dženifera Lopesa gatavojas lomai filmā "Hustlers" FOTO: Kadrs no Youtube

Arī filma "Uncut Gems" ar komiķi Ādamu Sandleru, neskatoties uz kritiķu slavas dziesmām, "Oskara" balvai netika nominēta.

Kaut arī filmas "Parazīts" režisors Džūnho Bona nominēts par sav darbu, dīvaini, ka neviens cits aktieris "Oskaram" nav nominēts, kas liek domāt, ka aziātu izcelsmes aktieri netiek pietiekoši novērtēti.

Par ko dalās viedokļi

Kinoakadēmija atkal tiek kritizēta par dažādības trūkumu nominantu vidū. Līdzīga kampaņa ar tēmturi #OscarsSoWhite aizsākās jau 2015. un 2016. gadā, kad "Oskaram" netika nominēti afroamerikāņu aktieri. Šogad starp nominantiem ir tikai britu-nigēriešu izcelsmes aktrise Sintija Erivo, kas atveido afroamerikāņu verdzeni, spiedzi un brīvības cīnītāju Harietu Tabmenu ASV pilsoņu kara laikā. Visi pārējie kandidāti, kas nominēti, ir baltie. Kā atzīmē Endrjū Čū no izdevuma "Time", Erivo nominācija iekļaujas plašākā Kinoakadēmijas modelī, kas izceļ afroamerikāņu pretestību pret apspiešanu, tā vietā lai koncentrētos uz modernākiem melnādaino dzīves aspektiem.

“Džokers”, saņemot nomināciju paketi, daudziem bija pārsteigums, it īpaši pēc tam, kad kritiķi akcentēja neviennozīmīgi izspēlētu vardarbības, garīgo slimību atveidojumu šajā filmā.

"Džokers" (Joker) FOTO: kadrs no filmas

Kas pasniegs "Oskarus"?

Tā kā 2020. gada "Oskaram" nav konkrēta vadītāja, visi skatieni būs vērsti uz slavenībām, kuras iznāks pasniegt balvas. Pēc producentu teiktā, šī gada balvu pasniedzēji būs - Maheršala Ali (Mahershala Ali), Zasi Betsa (Zazie Beetz), Timotijs Šalamets (Timothée Chalamet), Olivija Kolmena (Olivia Colman), Vils Ferels (Will Ferrel), Gala Gadota (Gal Gadot), Mindija Kalinga (Mindy Kaling), Redžīna Kinga (Regina King), Sigurnija Vīvere (Sigourney Weaver) un daudzi citi.

Kas uzstāsies?

"Oskara" ceremonijā izskanēs vairākas balvai nominētas dziesmas. Sintija Erivo, kas nominēta labākās aktrises kategorijā, izpildīs verdzenes Harietas dziesmu "Stand Up". Mūziķis Eltons Džons izpildīs dziesmu "(I’m Gonna) Love Me Again" no filmas Rocketman, bet Rendijs Ņūmens dziedās "I Can’t Let You Throw You Away" no animācijas filmas "Rotaļlietu stāsts 4" ("Toy Story 4").

Aktrise Krisija Metsa (Chrissy Metz) dziedās "I’m Standing With You" no filmas "Breakthrough", savukārt Idina Menzela un dziedātāja Aurora izpildīs "Into the Unknown" no kinostudija "Disney" animācijas filmas "Frozen" ("Ledus sirds") turpinājuma "Frozen 2" ("Ledus sirds 2").

Z paaudzes popa sensācija Billija Eiliša, kura nesen ieguva četras galvenās "Grammy" balvas, "Oskara" ceremonijā sniegs īpašu priekšnesumu. Variety ziņo, ka slavenais grupas "The Roots" bundzinieks Questlove arī uzstāsies ceremonijā.

Ceremonijā īpaši tiks godināta basketbola zvaigzne Kobe Braients, kurš kopā ar meitu Džianu un vēl vairākiem cilvēkiem, traģiski gāja bojā 26. janvārī helikoptera avārijā. Bijušais Losandželosas "Lakers" spēlētājs 2018. gadā ieguva "Oskaru" par animācijas īsfilmu "Dear Basketball" (Mīļais basketbols).