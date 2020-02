No skolotāju izglītošanas naudas vērienīga daļa - komunikācijai un publicitātei

Skaitļus šai programmai, tostarp mediju kampaņai, “Iespējamā misija” aplēsusi kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska jaunas stratēģijas izstrādi ik gadu pamato ar mainīgo situāciju. Turklāt paļauties, ka mediji paši pēc savas iniciatīvas pienācīgi atspoguļos programmu, nevarot. “Es teikšu, arī Latvijā mēs nevaram lepoties ar to, ka medijs izprot situāciju, saprot, kas konkrētajā vietā ir jāpaspilgtina vai jāuzsver. Mēs biežāk jūtam, ka mediji fokusējas uz detaļu, kas varbūt nav pietiekami izklāstīta viena vai otrā koncepcijā, un mēģina šādā veidā aiziet prom no mērķa. Līdzīgi ir arī šajā gadījumā,” saka I.Šuplinska.

Viņas ieskatā runājot ar programmu fokusam jābūt jauno pieeju un to, vai cilvēki iedrošināsies iesaistīties, nevis, kurš vairāk saņems. Jautāta, vai tādējādi viņas teiktais jāsaprot, ka ka ministrei nav pārliecības, ka mediji savā redakcionālajā neatkarībā pareizi atspoguļos šo programmu, tāpēc vairāk ir jāiegulda apmaksātos materiālos, ministre atbildēja: “Jā. Absolūti pareizi.”

Tomēr beigu cēlienā programmas apstiprināšanai valsts maka turētāji šķēršļus nelika. Tas noticis pēc tam, kad pārstāvji no Finanšu ministrijas, kuras parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs (KPV LV) ir viens no “Iespējamās misijas” dibinātājiem, tikušies ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem ārpus diskusijām Ministru kabinetā. “Mēs ar izglītības ministriju draudzīgā atmosfērā visus šos jautājumus izrunājām, mēs esam sapratuši viņus un viņi ir sapratuši mūs,” saka Zakatistovs. Viņš noliedz, ka Finanšu ministrijas pielaidīgumam būtu sakars ar viņa saistību ar “Iespējamo misiju”. “Tam, ka es pazīstu to programmu ir pozitīvs piedevums, jo es saproti, teiksim tā, abas puses, bet tur lēmuma pieņemšanā jau es arī neiedalījos,” norāda Zakatistovs.