ASV albumu top5 dominē hiphops. Jaunais līderis - Lil Veins

Nedēļas griezumā Lil Veina, īstajā vārdā Dveina Kārtere albums pārdots 139 000 vienību, liecina mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas «Nielsen SoundScan» dati.

Šis ir jau piektais numur 1 albums Veina karjerā.

Noklausies albumu.

Iepriekš 1. vietu sasniedza arī citi Veina albumi - "Tha Carter V" (2018), "Tha Carter IV" (2011), "I Am Not a Human Being" (2010) un "Tha Carter III" (2008).

Dveins Kārters jeb Lil Veins FOTO: AFP/LETA

2. vietā reperis Rodijs Ričs (Roddy Ricch). 21 gadu vecā Riča, īstajā vārdā Rodrika Mūra (Rodrick Moore) albums "Please Excuse Me for Being Antisocial" ar 86 000 pārdotām kopijām izrādījās nedēļas komerciāli otrs veiksmīgākais ieraksts.

Detroitas repera Eminema pārsteiguma studijas albums "Music To Be Murdered By" numur 3. Nedēļas griezumā albums pārdots 69 000 vienību.

Arī 4. vietā repa ieraksts - amerikāņu rīmētāja Rasa (Russell James Vitale) "Shake the Snow Globe".

Top5 noslēdz Post Malone ar "Hollywood’s Bleeding". Tas nozīmē, ka viss top5 ir hiphopa zīmē.

Tikai 6. vietā cita žanra ieraksts - Bilijas Eilišas debija "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Popzvaigznes Kešas (Kesha) jaunā plate numur 7.

Holzija (Halsey) ar "Manic" 8. vietā.