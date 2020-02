FKTK pērn saņēmusi vairāk nekā 200 sūdzību no banku klientiem

Tāpat deviņas reizes klienti sūdzējušies par maksājumu kartēm un iemaksām/izmaksām no bankomātiem, bet astoņos sūdzības iesniegtas gan par maksājumiem, gan arī par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu pieņemšanu izpildei. Savukārt 13 sūdzības saņemtas par dažādiem citiem jautājumiem.

Pērn 145 sūdzības par kredītiestādēm FKTK saņēmusi no no fiziskām personām, bet 68 sūdzības saņemtas no juridiskām personām.