Radīta online platforma, kur pāriem "mācīties" attīecības

Laipni aicināti kustības VIEGLI KOPĀ BŪT platformā, kur vari smelties iedvesmu un papildināt savas zināšanas, prasmes un resursus vieglai kopā būšanai. Mūsu attiecību kvalitāte balsta mūsu dzīves kvalitāti. Un izvēle, kādās attiecībās sevi piedzīvojam ir katra paša ziņā. VIEGLI KOPĀ BŪT ir par apzinātu, klātesošu, ieinteresētu, atklātu un iekļaujošu attiecību stiprināšanu, par iespēju piedzīvot sevi kopā ar otru. Platformu veidojam mēs: klīniskā psiholoģe un konsultante partnerattiecību un seksualitātes jautājumos @kristine.balode.psychology un uzņēmēja, @bewithclothing - apģērba apskāvieniem radītāja, un attiecību un tuvības pētniece @lebedoka . Katra savu ceļu ejot, esam nonākušas pie vienojošas atziņas – IR LABI KOPĀ BŪT. Iespēju piedzīvot attiecības redzam kā dzīves privilēģiju, kurā nav nekā pašsaprotama un vienkārša. VIEGLI KOPĀ BŪT saredzam kā prasmi, kura izkopjama jebkurās attiecībās, ja vien neatstājam tās pašplūsmā un atveramies tām ar gatavību izmantot savu iespēju.

