Valentīndienai par godu "Splendid Palace" izrādīs īpaši erotiskas īsfilmas

14. februārī tiekamies kinoteātra "Splendid Palace" * zālē ar pieklusinātu gaismu, viegli elektrizējošu gaidu sajūtu un erotikas noskaņu uz lielā ekrāna. Tiks demonstrēta filma "Lēdijas portrets ugunī" un Erotisko īsfilmu festivāla izlase "Best Erotic Shorts" .

Filma "Lēdijas portrets ugunī" ir par Franciju 18. gs. beigās. Jauna sieviete Eloīze saderinājusies ar vecākās māsas bijušo līgavaini no Milānas. Lai līgavainis redzētu, kāda izskatās viņa gaidāmā sieva, kādam ir jāuzglezno Eloīzes portrets un pirms kāzām tas viņam jānosūtītu. Tomēr Eloīze nevēlas precēties un atsakās no sava portreta gleznošanas. Viņas māte nolīgst gleznošanas skolotāju Mariannu, kurai ir uzticēts gleznot bez saderinātās klātbūtnes un piekrišanas, viņai nezinot. Spītējot ne īpaši patīkamiem laikapstākļiem, ar katru brīdi Marianna iepazīst Eloīzi arvien vairāk. Slepus glezna top, bet pavadītais laiks kopā ļauj sievietēm atklāties vienai pret otru, rodas cieša draudzība, un arī Eloīzas teju vienmēr sakniebtās lūpas pamazām atraisās smaidā.

Plkst. 21.00 varēs noskatīties septiņas labākās, kaislīgākās un seksīgākās īsfilmas no Erotisko īsfilmu festivāla "Best Erotic Shorts". Programmā īsfilmas no Spānijas, Brazīlijas, Francijas, Zviedrijas un Polijas. Tās tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.