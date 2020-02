Lielbritānija jauno koronavīrusu pasludina par "nopietnu un nenovēršamu" apdraudējumu

Līdz šim Lielbritānijā apstiprināti četri inficēšanās gadījumi, taču 14 dienu ilgā karantīnā ievietoti arī tie briti, kuri evakuēti no Uhaņas Ķīnā, kas tiek uzskatīta par jaunā koronavīrusa epidēmijas epicentru.

Personas, kas varētu būt inficētas, paredzēts izolēt kādā slimnīcā netālu no Liverpūles un vienā no Miltonkīnzas slimnīcām, kas atrodas aptuveni 80 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Londonas.