Igaunijā uzstāsies "Pink Floyd" dalībnieks Niks Meisons

Apmēram divu stundu koncertprogramma sadalīta divās daļās un sevī ietver tādus “Pink Floyd” sacerējumus, kā Astronomy Domine, Atom Heart Mother, Fearless, Green Is the Colour, Set the Controls for the Heart of the Sun, If, Obscured by Clouds, A Saucerful of Secrets, One of These Days, Point Me at the Sky u.c.