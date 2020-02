Vīnē taps jauna koncepta IKEA veikals kājāmgājējiem

Mūsdienu pircēji ir paraduši iegādāties preces internetā vai nelielos, nepatērējot laiku milzu labirintā, turklāt, daudzi pircēji nemaz nedodas uz veikalu ar mērķi katru reizi iegādāties sekciju, bet gan dažus sīkumus un to atrašana milzu veikalā ir kā adatas meklēšana siena kaudzē. Šī iemesla dēļ Ikea pēdējos gados ir radījis jaunus, maza formāta veikalus Ņujorkā, Parīzē un Londonā, kas atrodas pašā pilsētas centrā. Tāpat šodienas apstākļos teju vitāla nozīme ir ēkas ilgtspēja un vides ietekme.

Neparastā lielveikala autori būs austriešu arhitektu birojs "Querkraft Architekten", kas kompakto Austrijas veikalu pārvērtīs par "vertikālu pilsētas mežu", proti, ēka sastāvēs no septiņiem stāviem, kuros būs izkliedētas apzaļumotas terases un zaļais jumts. Veikala telpas būs izkārtotas modulāra tipa blokos. Jaunā veikala tuvumā nebūs automašīnu novietnes - uzņēmums pieņem, ka lielākā daļa pircēju šeit ieradīsies ar sabiedrisko transportu vai ienāks tajā no ielas puses. "Pircēji vēlas patērēt pēc iespējas mazāk laika veikalā un novērtē kompaktu izkārtojumu un komfortu," vēsta uzņēmuma oficiālā informācija. "Šos paradumus varam manīt veikalu mēbeļu zonā - arvien mazāk cilvēku izvēlas fiziski paņemt preci no veikala, bet gan tās pasūta ar piegādi uz mājām." Vīnes veikala apmeklētājiem nebūs pašiem jāved milzīgās kastes ar vilcienu vai metro uz saviem dzīvokļiem - uzņēmums piedāvās piegādes servisu, kas atvedīs preces uz mājām 24 stundu laikā. Veikals tiks atvērts 2021. gadā.