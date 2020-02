Kā jaunajiem vecākiem atrast vietu un laiku sev?

Mūsdienās privātums ir nepieciešamība, kuru reizēm šķiet neiespējami apmierināt. Digitālo tehnoloģiju attīstība, izmaiņas dzīves situācijās un pilsētu paplašināšanās – tas viss ietekmē to, kā piekļūstam privātumam un panākam to. Līdz ar sabiedrības attīstību pieaug arī mūsu cerības un pieredze attiecībā uz privātumu mājās.

“Lai saglabātu telpu gan emocionālā, gan tīri fiziskā ziņa sev, ir nepieciešams par to padomāt, to ieplānot, un saprast, ka tas varbūt neradīsies pats no sevis,” ko nozīmē “laiks sev” skaidro Ābeltiņa. “Jo dažkārt mēs pierodam, pie kaut kādas ikdienas rutīnas vai saviem ieradumiem, bet līdz ar maza bērna vai bērnu ienākšanu mūsu ģimenē, viss mainās, un vecie paradumi nestrādā.”