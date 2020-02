Nepieciešams lielāks pārbaudītāju skaits, kas kontrolē OIK stacijas

BVKB vadītāja informēja, ka no 324 stacijām pašlaik paredzēts veikt 50 pārbaudes un no komisijas diskusijām izrietēja, ka to plānots darīt gada laikā. OIK sistēmas uzraudzībai ir nodrošinātas papildus amata vietas un pašlaik notiek konkursi uz vakancēm, skaidroja Mjakuškina.