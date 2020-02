Neimane: vegānam ir jābūt ļoti izglītotam cilvēkam

Latvijā un pasaulē tiek atvērti arī speciāli restorāni, kur pieejama vien vegāniem paredzēta ēdienkarte. Zinātāji norāda, ka vegānisms ietver ne tikai konkrētu uztura režīmu, bet atšķirīgu dzīves uztveri. Šīs filozofijas pamatā ir rūpes par dzīvnieku un apkārtējās vides tiesībām, kas izpaužas, atsakoties no dzīvnieku izcelsmes produktiem un to blakusproduktiem. Vegāni uzturā lieto tikai no augu valsts izejvielām iegūtus produktus, viņi nevalkā un nelieto kažokādas un jebkurus citus no dzīvniekiem gatavotus izstrādājumus, piemēram, kosmētiku vai ziepes.