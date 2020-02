Eksperts: Draudus pirmā pensiju līmeņa sistēmas pastāvēšanai nāksies risināt ar imigrācijas veicināšanu

Pēdējos gados pieredzētā iedzīvotāju izbraukšana no Latvijas darba meklējumos Eiropas robežās ir novedusi pie darbaspēka zuduma, kas tikai pastiprina demogrāfiskās situācijas radītās sekas, norādīja profesors.

Tāpēc Voļskis mudināja risināt pirmā līmeņa pensiju fonda problēmas ar migrāciju - lai veidotu papildus uzkrājumu pensiju fondā, esot jāstimulē imigrācija no trešajām pasaules valstīm, uzsvēra eksperts. "Mums ir vajadzīgi imigranti no trešajām pasaules valstīm, kas brauktu uzkrāt pensijas, tā teikt, priekš jūsu bērniem," tikšanās laikā ar pensionāriem akcentēja profesors.

Eksperts kritizēja nesen ieviesto otrā līmeņa pensijas mantošanas opciju. Viņaprāt, mantošana naudiskā izteiksmē ir kļūda, jo šie līdzekļi ir nākuši no obligātajām sociālajām iemaksām. "Tā nav privāta nauda, tā ir publiska nauda," uzsvēra Voļskis. Līdz ar to nevajadzētu būt iespējām izņemt līdzekļus, kas nav privāti līdzekļi. Ja otrā pensiju līmeņa ieguldījums nonāk sociālajā budžetā, to nevajadzētu ļaut izņemt ārā naudiskā izteiksmē, norādīja profesors.