Slovākijas ārlietu ministrs: Krievijas sūdzas par centieniem pārrakstīt vēsturi, bet pati to dara

“Pirmām kārtām, vēsturei ir jāpieder vēsturniekiem. Savukārt politiķiem būtu jālūkojas nevis vēsturē, bet gan nākotnē. Tāda ir politiķu loma. Tiklīdz politiķi cenšas jaukties vēsturē, mēs varam sagaidīt nepatikšanas. Otrkārt, vēsture ir diezgan skaidra un nepārprotama,” uzsvēra Lajčāks. “Krievija bieži sūdzas par centieniem pārrakstīt vēsturi attiecībā uz tās lomu vai interesēm, tāpēc esmu pārsteigts redzēt, ka viņi to dara paši. Mums ir stingri jāpieturas pie faktiem un nedrīkstam pieļaut, ka vēsture nonāk politiķu dienaskārtībā, jo no tā nekad nekas labs nesanāk,” viņš piebilda.

Lajčāks apliecināja, ka jautājumā par ES noteiktajām sankcijām pret Krieviju Slovākija ir Eiropas konsensa daļa. “Mēs esam ļoti skaidri pateikuši, ka nekad nenonāksim ar to pretrunā, turklāt bijām starp tiem, kas noteica sankcijas pret Krieviju. Mēs arī sniedzām īpašu palīdzību Ukrainai - mēs izbūvējām gāzes vadu, kas savieno Slovākiju ar Ukrainu, caur kuru iespējams piegādāt gāzi Ukrainai no Rietumiem. Tas garantēja Ukrainas enerģētisko neatkarību. Šādi mēs pierādījām, ka Eiropas vienotība mums ir pats svarīgākais jautājums,” uzsvēra ministrs.

Viņš atzina, ka Krievijas propaganda ir realitāte arī Slovākijā. “Mēs to redzam, mēs to jūtam un apzināmies tās ietekmi uz mūsu sabiedrību. Ir daļa mūsu sabiedrībā, kas krīt par šīs propagandas upuri, par to nav nekādu šaubu, mēs neesam naivi,” viņš sacīja. “Uztveram šos draudus ļoti nopietni, stājamies tiem pretī un pastāvīgi par šo procesu komunicējam ar mūsu partneriem.”