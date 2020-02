"Positivus" programmu papildina Džeimss Bleiks

Kāds viņu atpazīs kā ļoti veiksmīgu producentu, kāds cits viņu zinās elektroniskās deju mūzikas dēļ, kāds varbūt lietainās pēcpusdienās klausīsies viņa balādes klavieru pavadījumā, kāds cits uzskatīs, ka britu mūziķis ir izcils falseta meistars, vēl kāds būs dzirdējis Džeimsa Bleika un Beyoncé kopdarbu “Forward”, kāds noteikti būs iepazinis Bleiku viņa sadarbībā ar Kendriku Lamāru (Kendrick Lamar) dziesmā “King's Dead” - precīzi tik daudzpusīgs ir Džeimss Bleiks, 31 gadu vecais mūziķis no Apvienotās Karalistes.

Jau zināms, ka piektdienas galvenais mākslinieks būs viens no šī brīža vadošajiem pasaules hiphopa māksliniekiem A$AP Rocky. Tāpat šīs vasaras festivālā uzstāsies islandiešu indīpopa grupa Of Monsters And Men. Sagaidāms, ka līdz februāra beigām izziņosim vēl virkni šīs vasaras festivāla māksliniekus.