Levits izsludina Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumus

Tāpat Valsts prezidents uzskata, ka likuma normu efektīvai ieviešanai un detalizācijai ir nepieciešami atsevišķi Ministru kabineta noteikumi. Lai gan to izstrādei Saeima piešķīrusi Ministru kabinetam papildu laiku, Valsts prezidents aicina Ministru kabinetu lieki nevilcināties ar noteikumu izstrādi un tos izdot pēc iespējas ātrāk, jo Ministru kabinetam attiecīgās problēmas ir labi zināmas.

"Uzskatu, ka Ministru kabinetam ir visas iespējas izstrādāt efektīvu un iedarbīgu normatīvo regulējumu, lai sekmētu likuma mērķu sasniegšanu un tā piemērošanu visas sabiedrības kopējās interesēs. Nedrīkst pieļaut likuma un Ministru kabineta noteikumu formālu piemērošanu, to apiešanu un negodprātīgu piešķirto tiesību izmantošanu," pauž Levits.

Jau ziņots, ka Saeimas "Saskaņas" frakcija aicināja Valsts prezidentu neizsludināt Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumus un atdot tos Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, jo likumā nepieciešamas atbilstošas izmaiņas, kas nodrošinātu to mērķu sasniegšanu, kādēļ šis likums tika radīts - sakārtot valsts atbalsta sistēmu un nodrošināt tai atbilstošu uzraudzību.

Frakcijā norādīja, ka likumprojekts sāka virzību Saeimā 2018.gada rudenī, bet tā izskatīšanas laikā ir būtiski mainīts Ekonomikas ministrijas (EM) virzīto priekšlikumu dēļ, kuri "torpedē" likumprojektā paredzēto mērķi un padara to par gandrīz bezjēdzīgu.

"Pēc būtības, šāds likumprojekts galīgajā redakcijā, nevis novērsīs obligātā iepirkuma komponentes (OIK) afēras tālāku īstenošanu, kāds sākotnēji bija šī likumprojekta mērķis, un visu Saeimā ievēlēto partiju dotie solījumi Latvijas sabiedrībai, bet gan dos iespēju radīt šai afērai jaunu piesegu, nu jau nostiprinot to ar likuma spēku. Tas radīs tālākas tiesiskas sekas un daudzu miljonu zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai, kurus varēja novērst," pauda frakcijā.

Likumprojekts precizē, ka neto norēķinu sistēma tiek piesaistīta konkrētam objektam neatkarīgi no lietotāja un to turpmāk piemēros elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksām. Ja atbilstoši saražotā un patērētā elektroenerģijas apmēra aprēķinam mājsaimniecība sadales sistēmas operatora tīklā nodos vairāk elektroenerģijas, nekā patērēts, to ierēķinās nākamā gada plānā.