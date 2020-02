Sāk uzņemt režisores Martas Elīnas Martinsones spēlfilmu "Tizlenes"

Pirmajās filmēšanas dienās tika uzņemtas ainas dažādās retro stilistikā iekārtotās filmēšanas vietās – skolas ikdienas epizodes Lielupes pamatskolā, fantāzijas aina Dailes teātra foajē, filmas skatīšanās kinoteātrī Splendid Palace, arī zvanīšana no tolaik vēl populārajām telefona būdiņām Rīgas centrā. Filmas darbība notiek 1999. gadā, tuvojoties tūkstošgades svinībām. Filmas galvenās varones - trīs devītās klases skolnieces Sarmīte, Sveta un Katrīna ir nolēmušas radikāli mainīt savu dzīvi un no klases apsmietākajām "tizlenēm" pārvērsties par populārākajām meitenēm. Dažādi notikumu pavērsieni liek meitenēm saprast, ka izlikšanās par to, kas neesi, nenes nedz laimi, nedz stilīgumu, un dzīvē viss nenotiek kā kino.