Latvijā noticis pasaulē pirmais elektrisko drifta triciklu kauss

Tajā startēja 52 dalībnieki 3 klasēs, gan sievietes, gan vīrieši, gan arī bērni un juniori. Šīs noteikti bija vienīgās sacensības, kur kopā satikās tik daudzi un dažādi braucēji – sākot no drifta skatītājiem, kuri ir skatījušies sacensības tribīnēs, līdz mehāniķiem, šosejas disciplīnas braucējiem, moto disciplīnas braucējiem, kartingistiem, florbolistiem, futbolistiem, bokseriem, medijiem un filmētājiem. Tieši tik raibs bija dalībnieku saraksts pirmajā posmā. Un dalība neprasīja iepriekšēju pieredzi vai mehāniski sagatavotu auto - vienīgais, kas katram dalībniekam bija nepieciešams, lai piedalītos šajās sacensībās, bija ierasties un reģistrēties, ietverot to, ka katra dalībnieka dalības maksā bija iekļauta arī elektriskā drifta tricikla noma, kas tika lietots, lai aizvadītu sacensības.

Sacensību rīts iesākās ar “KIDS” jeb bērnu klasi, kurā piedalījās septiņi bērni. Noteikti jāpiemin, ka šai klasei nākotnē ir liels potenciāls un tā neprasa vecākiem nekādas papildu izmaksas, izņemot tricikla nomu. Nav nedz jābūvē tehnika, nedz tā jāpērk - viss ir pieejams uz vietas. “KIDS” klasē uz starta izgāja pieci puiši un divas meitenes, bija arī bērni, kuri ar drifta traiku brauca pirmo reizi, pierādot tikai to, ka šī disciplīna ir piemērota ikvienam interesentam un nav vajadzīgas nekādas speciālas iemaņas – ir tikai jābrauc! Katrs no bērniem aizvadīja 12 minūšu ilgu treniņu, kuram sekoja dalībnieku sapulce, tad viens iesildošais brauciens un divi kvalifikācijas braucieni. Pēc kvalifikācijas braucieniem dalībnieki tika sarindoti tandēmu eglē TOP8 un aizvadīja savus tandēmu braucienus, izbaudot visu to, ko sniedz lielās drifta sacensības katram braucējam, kā arī ļaujot vecākiem izjust sacensību garu, atbalstot savus bērnus.

Noslēdzošie uz starta stājās PRO jeb pieaugušo klase vecuma kategorijā 16+, kur startam reģistrējās 33 dalībnieki. Īpašs prieks bija uz starta ieraudzīt ļoti dažādu dalībnieku sarakstu, kas pierādīja rīkotāju galveno mērķi - šīs sacensības ir domātas visiem interesentiem un iepriekšējas prasmes nav vajadzīgas, visu var iemācīties uz vietas! Starp dalībniekiem redzējām gan Latvijas drifta čempionu Ēriku Ulasu, gan Latvijas auto šosejas braucēju un kartingistu Valteri Zviedri, gan motobraucēju un auto šosejas braucēju Gariju Rožkalnu, kā arī vairākus Latvijas drifta kausa STREET klases braucējus, trases tiesnešus, darbiniekus, medijus, un, protams, drifta fanus un skatītājus. Bija fantastiski vērot pilnīgi dažādus dalībniekus vienkopus trasē un to cīņas sparu un emocijas, kā arī uzvaras garšu, kas mijās ar draudzību un kopā būšanu. To visu deva šīs sacensības, kas ir lielisks projekts, lai katrs no dalībniekiem atrastu laiku mazliet iziet no ierastā dienas ritma un izbaudītu patiesu sacensību garšu.