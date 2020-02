Sapņaina, ar sarežģītu raksturu, viegli uzticējās cilvēkiem, gribēja sākt “visu no jauna”. Tā tuvinieki raksturo pirms pusotra gada bez vēsts pazudušo, tobrīd 33 gadus veco Lāsmu Ločmeli. Sieviete ir izsludināta starptautiskā meklēšanā, bet joprojām trūkst kaut mazākā pavediena, kas norādītu, kas ar viņu varētu būt noticis. Tuvinieki neizslēdz ļaunāko: Lāsma kļuvusi par cilvēktirdzniecības upuri vai iekļuvusi negadījumā, kas ticis noslēpts.

Tas viss izskatās pēc traģiska bestsellera, pēdējos gados ar meitu notikušo raksturo Lāsmas mamma Anita. Nav dienas, kad viņa nedomātu par meitu un to, kas varētu būt ar viņu noticis. “Es gribu ticēt, ka Lāsma ir dzīva, dzīvoju ar šo domu,” viņa saka. Tomēr, laikam ejot, mokošākais pārbaudījums izrādās tieši neziņa.

Māsa Līga saka, ka Anglijā Lāsma atsāka lietot alkoholu. Līdz ar to saasinājās strīdi ar rumāņu tautības vīru. 2017. gadā abi atbrauca uz Latviju un dažus mēnešus dzīvoja Siguldā pie Lāsmas tēva. Novembrī tēvs nomira. Lāsma ar vīru pārcēlās uz Rīgu, lai, kā pati izteicās, sāktu dzīvi no jauna. Pāris īrēja dzīvokli Purvciemā, Ilūkstes ielā. Jūnijā no Vācijas Latvijā ieradās Lāsmas vecākā māsa Līga. Māsas draudzīgi satikās. Līga atceras, ka Lāsma bija labā noskaņojumā, viņai bija vīzija, kā dzīvot tālāk. Lāsma gribēja sākt kaut ko jaunu. “Iestājās miers. Vācijā atgriezos bez bažām, jo likās, ka ar Lāsmu viss ir kārtībā,” atceras Līga. Tikmēr Lāsmas attiecības ar rumāņu tautības dzīvesbiedru pasliktinājās. Lāsma pat aizgāja pie jurista, lai noskaidrotu, kā izšķirties.