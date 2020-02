Tikai 5,8% pensiju 2. līmeņa dalībnieku paziņojuši, kam novēl savu uzkrājumu

Personu izvēlē stabili saglabājas tendence lielākajai daļai jeb šobrīd jau 67% to nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā, savukārt 31% izvēlējies pievienot to citas personas pensiju otrajam līmenim. Savukārt uzkrājumu atstāt ieskaitīšanai valsts budžetā izvēlējušies teju 2% iedzīvotāju.

Aģentūrā atgādina, ka ikvienam pensiju otrā līmeņa dalībniekam ir tiesības izvēlēties, kā izmantot viņa pensiju otrajā līmenī uzkrāto kapitālu, ja gadījumā viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Šāda iespēja iedzīvotājiem ir no 2020.gada 1.janvāra. Izvēli persona var arī mainīt, VSAA ņems vērā pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto. Pensiju otrā līmeņa dalībnieki var izvēlēties uzkrājumu nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā, pievienot citas personas pensiju otrā līmeņa kapitālam vai ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.

VSAA atgādina, ka iesniegumu visērtāk iesniegt elektroniski portālā "Latvija.lv", izvēloties iesniegumu "Par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas", nosūtot ar drošu elektronisku parakstu uz e-pasta adresi "edoc@vsaa.gov.lv", kā arī to var izdarīt personīgi VSAA vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. Pensiju otrā līmeņa dalībnieka vietā iesniegumu var iesniegt cita persona, ja viņš ir pilnvarojis citu personu to darīt un par to ir vai nu pilnvara vai nākotnes pilnvarojums.