Noklausies jauno grupas "Willow Farm" albumu

Koncertā skanēs gandrīz visas jaunās dziesmas, kā arī agrāk tapušas kompozīcijas no grupas iepriekšējiem trim albumiem. Tāpat uz skatuves kāps vairāki viesmākslinieki, tostarp mūziķe Ieva Tālberga, kuras spēlētās dūdas dzirdamas arī jaunajā albumā. Pirmie albuma "Pasaule ir viss, kas gadās" prezentācijas koncerti pirms divām nedēļām Rīgā notika Latvijas 1. rokkafejnīcā un vīna pagrabā "Secret Event".

Ilggadībā "Willow Farm" noteikti var sacensties ar pašmāju ilgdzīvotājiem - šopavasar grupa atzīmē savu 26. dzimšanas dienu. No pašiem pirmsākumiem tajā darbojas līderis, vokālists un ģitārists, arī lielākās daļas dziesmu mūzikas un tekstu autors Emīls Dreiblats. Jau vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu "Willow Farm" spēlē savu nedaudz īpatnējo mūziku, kurā pazib dažādu stilu iezīmes - no alternatīvā roka līdz pat dziesminieku daiļradei. Jaunajā albumā "Willow Farm" spēruši soli tālāk, pilnveidojot savu skanējumu indie virzienā, vienlaikus turpinot eksperimentus un meklējot jaunus ceļus radošajā procesā. Frāze "Pasaule ir viss, kas gadās" aizgūta no 20. gadsimta filozofa Ludviga Vitgenšteina "Loģiski filozofiskā traktāta".