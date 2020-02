Sācies balsojums par "Riga Jazz Stage 2020" skatītāju simpātiju

Četri konkursanti pārstāvēs Itāliju – vokālistes Sāra Simionato un Valentīna Fina, bet itāliešu bungu skolas rokrakstu demonstrēs Kristians Tioco Kaenaco Anzolins un Džovanni Paolo Liguri. Turciju konkursā pārstāvēs dziedātāja Kagla Karali un sitamo instrumentu pārzinātājs Mehmets Ali Šimaili. Vēl vokālistu kategorijā savu talantu demonstrēs Aļina Zalozna no Ukrainas, Aleksandra Smerečanska no Polijas, Amanda Bekere no Vācijas, Eva Halcinova no Slovākijas, Luīze Balkvila no Lielbritānijas un Emma Hedrika no ASV. Vienīgais vīriešu kārtas pārstāvis vokālistu konkurencē būs Matevžs Vidičs no Slovēnijas. Somiju konkursā pārstāvēs bundzinieks Jonatans Sarikoski, Dāniju – Matiass Fišers-Mogensens, bet Beļģiju – Janniks Ballmans.