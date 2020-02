"Dienas Grāmata" izdod Andras Manfeldes jauno grāmatu "Vilcēni"

Dzejnieces un prozaiķes Andras Manfeldes darbi lasītājiem ir pazīstami jau gandrīz divus gadu desmitus. Viņa raksta gan pieaugušajiem, gan bērniem, un kopumā klajā laistas 13 grāmatas. Gandrīz puse no tām ir vai nu nominēta kādai balvai, vai arī saņēmusi to, piemēram, debijas dzejoļu krājums “Tranšejas dievi rok” saņēma Ojāra Vācieša prēmiju (2005), stāsts “Kurš no mums lidos?” ieguva 2018. gada Literatūras gada balvu kā labākā bērnu grāmata, bet romāni “Dzimtenīte” (2013) un “Virsnieku sievas” (2017) nominēti Literatūras gada balvai. Andras Manfeldes uzrakstītais neiegulst plauktos, jo lasītājiem patīk viņas krāšņā, tēlainā valoda un jutekliskums, viņas radītie spilgtie varoņi, kas, lai gan pie zemes vilkti, vienmēr mēģina saskatīt zvaigznes.