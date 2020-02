Cēsīs uzstāsies ambientās un džeza mūzikas grupa "Hidden Orchestra"

"Hidden Orchestra" jaunākie skaņdarbi tika augsti novērtēti no projekta fanu un mūzikas gardēžu puses. Pēc Dawn Chorus iznākšanas medijos izskanēja tādi vērtējumi, kā “varētu to klausīties bezgalīgi.” (Mary Anne Hobbs/BBC 6MUSIC), "aizkustinošs, psihedēlisks, plūstošs un ritmisks hibrīds, kas ir apburoši kinematogrāfisks" (The Skinny), “emocionāli, dziļi, telpiski, izcili” (MJ Cole).