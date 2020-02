25. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls - no klasikas līdz Deividam Bovijam

25. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls, kas norisināsies no 13. marta līdz 26. aprīlim, Latvijā piedāvās intriģējošu programmu, šodien preses konferencē informēja festivāla rīkotāji. Festivālā piedalīsies mākslinieki no Baltijas valstīm, trupas un vadošie solisti no Vācijas, ASV, Francijas, Somijas un Kubas.