Gripas izplatība Latvijā nedaudz samazinājusies

Pagājušajā nedēļā gripas dēļ slimnīcās nogādāti 96 pacienti, kas ir nedaudz vairāk nekā janvāra pēdējā nedēļā, kad ārstniecības iestādēs bija stacionēti 78 gripas pacienti. No stacionētajiem pacientiem 21 pacientam konstatēta gripas izraisīta pneimonija. Pacientu nonākšana slimnīcās reģistrēta trīs administratīvajās teritorijās - Daugavpilī, Rēzeknē un Rīgā.

No visiem 1009 šosezon stacionētajiem pacientiem 268 jeb 26% bijuši vecumā līdz četriem gadiem un 316 pacienti jeb 31% - vecumā no pieciem līdz 14 gadiem. Savukārt 338 pacienti jeb 34% bijuši vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Vismazāk stacionētu gripas pacientu bijis vecumā virs 65 gadiem - kopumā 87 jeb 9%.